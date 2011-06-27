Глава Европарламента: про Украину есть две новости - хорошая и плохая

Председатель Европарламента Ежи БУЗЕК надеется, что работу над соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной завершат на протяжении председательства Польши в Евросоюзе, до конца года.

Об этом он заявил в ходе чат-конференции в понедельник, передает Deutsche Welle.

На вопрос о том, как председатель Европарламента оценивает последние события в Украине, Е.БУЗЕК ответил, что по его убеждению, есть две новости.

Хорошая заключается в том, что в Украине появилась стабильность. Плохая же касается того, что у руководства Евросоюза возникли сомнения, действительно ли действуют в Украине демократические принципы, в частности, свободно ли функционирует судебная система, могут ли свободно, без давления, работать средства массовой информации.

В то же время Е.БУЗЕК отметил, что Украина остается главным партнером ЕС на Востоке, и он ожидает, что работу над соглашением об ассоциации удастся завершить еще во время польского председательства в ЕС. Соответствующие функции Варшава перебирает на себя в июле и будет выполнять их до конца года.

Е.БУЗЕК также сообщил, что за следующих полгода двери в ЕС должны открыться для Сербии. И это невзирая на то, что Брюссель все еще ожидает выдачу Международному трибуналу в Гааге нескольких сербских военных преступников. В этом процессе, по мнению председателя Европарламента, образцом должна служить Хорватия.

Е.БУЗЕК общался с журналистами, да и со всеми желающими в форме чата в интернете, главной темой которого были принципы польского председательства в ЕС. На протяжении часа он успел ответить на вопросы о стабильности евро, о изменении климата, о том, не стоит ли Европейскому парламенту перенести все заседания в Брюссель, а не путешествовать все время в Страсбург.

Тема «путешествий» волновала участников чата и в другом контексте, в частности, желание некоторых государств ЕС внедрить опять контроль на границах. Е.БУЗЕК призвал защитить принципы Шенгенского соглашения о свободе передвижения, которые он назвал одним из главных достижений ЕС.