Тимошенко уверена: власть четко замыслила лишить ее свободы

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что российская сторона должна была бы быть приобщена к рассмотрению уголовного дела, возбужденного против нее относительно газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня по завершении судебного заседания.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, то, что российская сторона не приобщена к этому делу свидетельствует, что никому не нужно установление истины. «То, что следствие ни разу не обратилось к российской стороне и не спросило, были ли там нарушения закона, свидетельствует о том, что истина в этом суде никому не нужна», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что власть четко замыслила лишить ее свободы.

Отвечая на вопрос, может ли Ю.ТИМОШЕНКО связаться с российской стороной и пригласить приобщиться к делу, лидер «Батькивщины» отметила, что она не следователь и не прокурор, которые должны устанавливать истину. «Это они должны обращаться, и они должны обязательно приобщать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.