WikiLeaks: американские дипломаты уличили Тимошенко во лжи

"WikiLeaks" опубликовал депеши посольства США, в которых говорится, что Юлия Тимошенко, будучи премьером, прибегала ко лжи, чтобы получить кредит МВФ.

Об этом пишет "KyivPost",приводя перевод соответствующей депеши, датированной декабрем 2009 года.

По мнению американских дипломатов, чтобы добиться денег МВФ команда Тимошенко "прибегала ко лжи, запугиванию и манипулированию общественным мнением как в Украине, так и за рубежом".

"Представитель МВФ в Украине рассказал 11 декабря, что представители украинского правительства намеренно ввели в заблуждение как украинские, так и международные СМИ, заставив их поверить, что Украина выполнила "основные требования" МВФ с целью получения четвертого транша займа. [Макс] Альер вновь повторил, что "очень скромные" условия МВФ до сих пор остаются не выполненными", - сказано в депеше.

Альер, в частности, отмечал, что заместитель главы правительства Григорий Немыря "передал собственную интерпретацию вашингтонских переговоров украинским и международным СМИ, которые написали 11 декабря и в выходные, что правительство достигло прогресса в переговорах с МВФ", что Украина удовлетворила "основные требования" МВФ и надеется на получение займа.

Представитель МВФ в Украине также отмечал, что тогдашний министр иностранных дел Украины Петр Порошенко заявлял, что возникнет "большой риск" перебоев с поставками газа в Европу, если Украина не получит транш МВФ.

Отмечалось, что Порошенко в частной беседе с послом 13 декабря высказал предположение, что Украина сможет оплатить счет за газ в январе, но ситуация была неустойчивой и без внешней поддержки в феврале было бы еще хуже.

Представитель МВФ сказал, что сообщения правительства Украины о перебоях с поставками газа оказались безосновательной уловкой, направленной на европейские страны, чтобы получить кредит в срочном порядке.

Альер охарактеризовал публичные заявления Порошенко и Немыри как "тактику запугивания", призванную надавить на Европейский Союз, Россию и США в довесок к МВФ.

Он предупредил партнеров Украины, что заверения Тимошенко нужно "делить на два".

По словам Альера, премьер-министр была "готова пообещать что угодно кому угодно", чтобы влить средства в бюджет, покрыть траты на газ и погасить внутренний долг.

Альер предвидел, что Тимошенко воспользуется тактикой угроз прекращения поставок газа, социальной напряженности или суверенного дефолта по внутреннему долгу.

По его словам, Тимошенко использовала "весь наличный арсенал".

Представитель МВФ даже допускал, что Тимошенко может решить поощрять и поддерживать народные протесты в своих целях.

Альер отмечал, что страхи Кабмина относительно выплат внутреннего долга в декабре могут быть оправданы, но угрожать дефолтом будет "очень негативным действием".

Украинская правда