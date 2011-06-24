Бондарчук: кроме баз ЧФ РФ, в Украине есть базы Газпрома, о которых молчат

Газовые переговоры премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА являются провальными для Украины.

Такое заявление сделал председатель Центрального исполнительного комитета «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК на пресс-конференции в Луцке, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, главная проблема, которую замалчивают политики, это то, что газовая сфера является одной из составляющих политической коррупции, которая существует 15 лет.

«Россия имеет абсолютно легальный путь для того, чтобы «покупать» наших политиков за счет газовых переговоров», - отметил председатель Центрисполкома «Нашей Украины».

С.БОНДАРЧУК объяснил, что, кроме баз Черноморского флота РФ, в Украине есть базы «Газпрома», о которых молчат. 36 инженеров «Газпрома» каждый день работают на украинской территории, на западной границе. «Это как будто не граница Украины, а граница России. За счет этого мы теряем около трех миллиардов долларов каждый год», - заявил он.

По его словам, «если мы перенесем пункты передачи газа с западной границы на восточную, мы получим билет в Европу. Вместе с тем, мы сможем иметь европейскую цену на транзит и на хранение газа в хранилищах, которые есть у нас в Украине».

«В 1995 году хранение одной тысячи кубометров газа в наших хранилищах стоило 10 долларов, а теперь мы получаем 2,25 дол. Следовательно, наши потери от этого колоссальны. Вместе с тем, мы получаем 2,75 дол. за транзит газа в Европу, хотя средняя европейская цена - 7 долларов. При таких условиях мы бы получали 4,5-5 миллиардов», - сказал С.БОНДАРЧУК.

Он отметил: «Нам не нужны деньги ни ЕС, ни России для модернизации ГТС. Такие деньги есть в нашей стране, но у нас нет честных и патриотичных политиков, которые бы отстаивали национальные интересы».

«Каждый раз, когда такие переговоры ведут политики, а не эксперты, мы теряем свой суверенитет и политические и экономические рычаги», - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.