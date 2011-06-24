Судья в деле Тимошенко отказался признавать свою «некомпетентность»

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении повторного ходатайства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА, который председательствует в судебном заседании по предварительному рассмотрению уголовного дела против экс-премьера относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение после возобновления судебного заседания после перерыва объявил сам судья Р.КИРЕЕВ.

"Ходатайство оставить без удовлетворения. Это решение обжалованию не подлежит", - сказал Р.КИРЕЕВ.

Защитник Сергей ВЛАСЕНКО, передавая ходатайство об отводе судьи, среди оснований необходимости такого решения назвал некомпетентность судьи. В частности, по его словам, первое решение об отказе в своем отводе судья оформил как постановление, хотя закон требует, чтобы это было определение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский райсуд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией. Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник С.ВЛАСЕНКО сразу заявили ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА.