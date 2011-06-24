Калашников заявил, что люди Тимошенко «избили и уничтожили» 2000 его «орлов»

Председатель совета всеукраинской общественной организации "Общевоинский союз Украины", экс-депутат от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ заявляет об избиении представителей его организации сторонниками бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По словам О.КАЛАШНИКОВА, его организация официально подала заявку на пикетирование сегодняшнего судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО. Экс-депутат отметил, что вчера на встрече с министром внутренних дел он официально заявил, что со стороны членов «Общевоинского союза Украины» не будет никакого нарушения правопорядка. «Так и было. Мы стояли и молча смотрели, как уничтожали, провоцировали, оскорбляли, избивали, даже девушку молодую успели избить – не успели мы защитить», - сказал он.

В то же время, О.КАЛАШНИКОВ отметил, что сторонники Ю.ТИМОШЕНКО не пустили участников его акции к определенному им месту проведения пикетирования под зданием Печерского райсуда.

«Огромная агрессия со стороны сторонников ТИМОШЕНКО, которая почти переросла в открытое противостояние к любому проявлению элементов гражданского общества в Украине. Моя организация была растоптана, уничтожена, люди избиты, все, что мы подготовили для проведения своего общественного мероприятия, было уничтожено», - утверждает он.

О.КАЛАШНИКОВ заявил, что на него лично трижды нападали, в том числе депутаты от «БЮТ-Батькивщины» и их помощники.

«Мы, рядовые граждане, получили неонацистское давление и действия со стороны тех, кто прикрывался депутатскими мандатами, лично меня оскорбляли, порочили, наносили удары… Мы получили бандитские нападения, разбой, насилие всего нашего имущества, фактический срыв мероприятия, на которое было дано официальное разрешение», - сказал О.КАЛАШНИКОВ

Он выразил сожаление, что представители его общественной организации не получили защиты от милиции. В то же время, он не дал прямого ответа, обращались ли с заявлениями в милицию те, кто был, по его утверждению, избит сторонниками Ю.ТИМОШЕНКО, лишь отметил, что они будут обдумывать свои последующие шаги.

«Мы пришли с открытым сердцем, мы пришли выразить позицию рядовых граждан Украины, мы пришли с позицией противодействия коррупции, мы пришли просить суд вынести справедливое решение, мы пришли просить, чтобы суд по газовым вопросам вынес решение в пользу Украины, потому что исключительно деятельность госпожи ТИМОШЕНКО привела к тому, что Украина имеет сегодня газовую петлю», - сказал О.КАЛАШНИКОВ.

Он назвал победой демократии то, что экс-премьер-министр села на скамью подсудимых, «а то, что при этом происходят такие фашистские действия со стороны ее (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) сторонников, это, безусловно, угроза демократии и угроза гражданскому обществу».

По словам О.КАЛАШНИКОВА, на мероприятии, организованном его союзом, были около 2 тысяч человек.