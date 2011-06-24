Богословская нажалуется милиции, что ее облили водой

Народный депутат от Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ обещает обратиться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которые облили ее водой в зале заседания Печерского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам во время перерыва в судебном заседании.

Как сообщал УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО в зале Печерского райсуда облили И.БОГОСЛОВСКУЮ водой. Сначала ее случайно облили водой, когда Ю.ТИМОШЕНКО пробиралась сквозь толпу к своему месту. А во второй раз какая-то женщина облила И.БОГОСЛОВСКУЮ намеренно, на что та, обращаясь к охране, сказала: «Охрана, посмотрите, что делают эти ублюдки!».

В ответ на ее возглас сторонники Ю.ТИМОШЕНКО с иронией ответили: «Это душ, это Божья вода».