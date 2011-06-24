Тренинг Пинтосевича «Уверенность в себе и ораторское мастерство»

10-11 июля в Киеве состоится двухдневный тренинг Ицхака Пинтосевича «Уверенность в себе и ораторское мастерство».

Результатом этого тренинга станут - Ораторское мастерство и Уверенность в себе, Энергия и Мотивация для Побед в бизнесе и жизни.

В результате тренинга «Уверенность в себе и ораторское мастерство» вы получите любовь к выступлениям перед публикой и полностью избавитесь от дискомфорта.

Вы научитесь строить любое выступление по алгоритму, который является идеальным для большинства людей. Вы сможете легко, не напрягаясь, усвоить множество речевых приемов, правил и других знаний и умений именно благодаря ёмкой и простой для понимания теории. К каждому участнику применяется индивидуальный подход, в зависимости от цели его прихода к нам на занятия.

Целями тренинга являются:

1. Полное освобождение от страха публичных выступлений и других страхов.

2. Приобретение состояния удовольствия, от публичных выступлений, от себя и вообще...

3. Освоение на практике «идеального алгоритма выступления» и «алгоритма подготовки выступления».

4. Приобретение убеждений «Выдающегося Оратора» и создание «трамплина для достижений».

В программе:

Основы ораторского мастерства

Освобождение от страха неудачи

Освобождение от страха выглядеть плохо (страх осуждения)

Гарантия успешного выступления

Создание "образа-цели” и Миссии

Снятие волнения

Схема построения выступления

Приёмы ораторского мастерства

Управление эмоциями

Правила убеждения, переубеждения, разубеждения

Ключи к воодушевлению, мотивации и энергии

Преодоление "барьеров”, освобождение от привычек и создание новых навыков

Эффективное общение (самый главный «прием»)

И главное – вы полностью избавитесь от всех страхов! Что и даст УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ.

*** Ицхак Пинтосевич – профессиональный спортсмен и спортивный тренер в прошлом. Бизнесмен, который в 26 лет управлял торговым бизнесом с оборотами в миллионы долларов.

С 26 лет отправился в духовное путешествие и после странствий по всему миру поселился в Иерусалиме. 5 лет изучения Торы и Каббалы принесли общее понимание структуры Мироздания. Более 10 лет изучает все существующие в мире системы прикладной психологии.

Автор книг и уникальных тренинговых программ, Ицхак является синтезом культур и знаний, которые вместе не встречаются ни в одном другом месте мира. Специализация И.Пинтосевича – системное развитие Личности и бизнеса, тренинги, коучинг, консалтинг. Среди его клиентов самые успешные личности и компании.

Дата: 10-11 июля 2011 г.

Время: 10.00-19.00.

Место: г. Киев, ул. Бассейная, 2-а, Арена-Сити.

Предварительная регистрация:

тел. (095) 204-3-204, (067) 496-46-77

или по эл. почте t.vysotska@youcan.com.ua

Подробная информация здесь.