Регионал привел доказательство открытости процесса над Тимошенко

Заявление Юлии ТИМОШЕНКО и ее защитников о необходимости отвода судьи, который рассматривает уголовное дело против экс-премьера, является попыткой затянуть судебный процесс и дискредитировать его в глазах общественности.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член Высшего совета юстиции Валерий БОНДИК, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

В.БОНДИК считает, что «ТИМОШЕНКО и ее адвокаты избрали особую тактику поведения – на затягивание процесса».

«Претензии, которые высказывает ТИМОШЕНКО по поводу того, что судья якобы слишком молодой или не имеет достаточного опыта для рассмотрения резонансных дел, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, не являются веским основанием для процедуры отвода судьи», - отметил В.БОНДИК.

По его словам, эти заявления «делаются с попыткой политизировать судебный процесс, затянуть его во времени и дискредитировать в глазах общественности».

Депутат назвал «некомпетентным и абсурдным с точки зрения правовой системы» заявление ТИМОШЕНКО и ее защитников о том, что якобы уже известен результат судебного процесса. По его словам, «ни один юрист, уважающий себя, не возьмется прогнозировать, когда может завершиться судебный процесс и каким будет решение судьи».

В.БОНДИК отметил, что телевизионная трансляция судебного процесса свидетельствует о его открытости и прозрачности.