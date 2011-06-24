Лавринович: Суд присяжных может иметь проблемы в Украине

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что на сегодняшний день в случае введения в Украине института суда присяжных в его работе могут возникнуть проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, он напомнил, что согласно действующей Конституции в Украине есть возможность для существования суда присяжных.

По словам министра, на основании норм Конституции в подготовленный проект Уголовно-процессуального кодекса также была внесена норма о введении суда присяжных.

Вместе с тем, лично А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что с деятельностью этого института в Украине на сегодняшний день могут возникнуть проблемы.

«Суд присяжных может иметь проблемы в Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, в отношении которого возбуждено уголовное дело, неоднократно в суде требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. При этом он опирался на нормы действующей Конституции Украины.