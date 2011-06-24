Тимошенко требует закрытия уголовного дела

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО обратилась в суд с ходатайством о закрытии возбужденного против нее уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания Печерского райсуда Киева.

"Я хочу внести еще одно ходатайство Вам как судье. Я хотела бы, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, требовать закрытия сфабрикованного Генеральной прокуратурой уголовного дела", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Все эти упреки, какие Вы называете обвинениями, не отвечают букве закона и ничего общего не имеют с противоправными действиями. Следователь и заместитель генерального прокурора очень-очень хорошо это знали, что в моих действиях не было преступления, но они не прекратили это политическое преследование", - добавила она.