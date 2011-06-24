Власенко предлагает перенести судебное заседание на Банковую

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО обратились в суд с ходатайством о переводе судебного заседания в другое помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил С.ВЛАСЕНКО на заседании Печерского райсуда Киева.

«В зале дышать невозможно. Люди сидят друг у друга на голове», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Защитник Ю.ТИМОШЕНКО также предоставил суду письмо председателя Союза писателей Украины о возможности проведения выездного заседания в здании этой организации. "Я прошу вас обеспечить проведение выездного заседания. Это предусмотрено законодательством. Прошу это ходатайство решить таким способом, который предусмотрен законом. Здание по улице Банковой, 2 приспособлено для проведения конференции и тому подобное и может поместить около 250 человек», - отметил защитник.

Судья Родион КИРЕЕВ заметил, что защита должна подавать ходатайство в установленном порядке. “Уберите этот лист бумаги", - сказал он.