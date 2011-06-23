Янукович и Путин проведут выходные в Крыму

В Москве готовится визит премьер-министра России Владимира ПУТИНА в Крым 25-26 июня.

Об этом УНИАН сообщил источники в дипломатических кругах.

«Визит готовится, но 100% информации нет», - сказал собеседник агентства.

В тоже время другой собеседник агентства отметил, что «передовая группа» вылетела в Крым для подготовки визита.

Между тем глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил газете Kyiv Post, что глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ встретится с В.ПУТИНЫМ 25 июня.

В частности, на вопрос, будет ли встречаться В.ЯНУКОВИЧ с В.ПУТИНЫМ, С.ЛЕВОЧКИН сообщил: "Да, 25-го июня". Он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться во время этой встречи.