Украинской власти «четко» объяснили, что может повредить репутации

Великобритания обеспокоена преследованиями оппозиции в Украине и считает неадекватными санкции власти по отношению к бывшим членам правительства, в частности, запрет на свободное передвижение.

Это подчеркнул посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР в материале, напечатанном в газете «День» № 107 от 22 июня 2011 года.

Посол отметил, что «мы внимательно следим за развитием уголовных дел против бывших членов правительства. Мы не можем делать никаких предварительных выводов относительно того, как именно завершится рассмотрение отдельных дел, поскольку за этот вопрос отвечают украинские суды. Однако мы обеспокоены предположениями о возможных политических мотивах этих дел».

«Мы четко объяснили представителям украинской власти, что какое-либо впечатление о избирательности и непропорциональности применения правовых мер может значительно и надолго навредить международной репутации Украины. Однако мы не считаем адекватным введения санкций, например, запрещение на путешествия», - сказал он.

Л.ТЕРНЕР призвал украинскую власть обеспечить соблюдение международных обязательств относительно уважения к принципам верховенства права.

«Мы продолжим наблюдать за дальнейшим рассмотрением этих дел в судах, а особенно дел, возбужденных против лидеров оппозиционных политических сил, в контексте общего политического и правового развития Украины», - сказал он.

«В случае ухудшения ситуации мы будем вынуждены пересмотреть свою позицию и будем консультироваться с нашим европейскими и другими международными партерами относительно наиболее адекватного ответа», - отметил посол Великобритании.