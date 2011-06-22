Тимошенко: газовые споры между Украиной и РФ - организованный театр

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть под видом спора между Украиной и Россией относительно цены на газ готовится к сдаче украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время брифинга в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что никакого конфликта между украинской и российской властью вокруг цены на газ не существует.

«Все это запланированный и хорошо организованный театр. Именно эти инсценированные противостояния должны обеспечить информационную основу для сдачи газотранспортной системы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.