У Азарова говорят, что деньги за аудит Тимошенко уже «отбили» в суде США

Правительство Украины не получало никаких запросов от американской компании Covington & Burling по поводу материалов для проверки фактов о нецелевом использовании средств экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кабинета Министров, предоставленном УНИАН.

«Правительство Украины не получало никаких запросов от американских лоббистов Юлии ТИМОШЕНКО – юридической компании Covington & Burling. Соответственно, никаких документов, касающихся аудита финансово-хозяйственной деятельности правительства ТИМОШЕНКО эта компания не получала», - говорится в заявлении.

В правительстве отмечают, что таким образом, «неизвестно, на чем основываются выводы и громкие заявления Covington & Burling».

В заявлении подчеркнуто, что «Кабинет Министров в мае 2010 года заключил соглашение на проведение международного расследования деяний правительства Ю.ТИМОШЕНКО с компанией Trout Cacheris. По этому соглашению американские юристы получили необходимые для расследования документы относительно решений и финансово-хозяйственной деятельности прошлого правительства. В течение полугода продолжалось тщательное исследование фактов. За выводы, сделанные в ходе аудита, компания Trout Cacheris несет юридическую ответственность».

«Решение американского суда относительно незаконной закупки правительством ТИМОШЕНКО вакцин (через цепь посредников, по завышенным ценам), в соответствии с которым налогоплательщикам в Украине будет возвращено около 90 миллионов долларов, подтвердило объективность расследования, наличие неопровержимой фактической доказательной базы”, - говорится в заявлении пресс-службы правительства Украины.

Также в заявлении отмечается, что гонорар юристов Trout Cacheris на порядок ниже суммы, которая по решению суда должна быть возвращена Украине. “И это результат только первого иска по результатам расследования финансово-хозяйственной деятельности ТИМОШЕНКО”, - говорится в документе.

“Правительство Украины неуклонно придерживается правовых норм и принципа объективности в вопросе определения ответственности за деяния чиновников - хоть прошлой, хоть действующей власти - и поэтому исходит из убеждения, что правовые вопросы нужно решать в суде, в ходе непредвзятого рассмотрения фактов, на основе документальной доказательной базы, а не на пресс-конференциях”, - отмечено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, американская юридическая фирма Covington & Burling LLP и аудиторская компания BDO 18 июня в докладе заявили об отсутствии каких-либо доказательств правонарушений или коррупции со стороны бывшего главы правительства Украины Юлии ТИМОШЕНКО. В докладе речь идет о несостоятельности предоставить материалы, которые бы подтвердили выводы, приведенные в отчете Trout Cacheris, “который является абсолютно неприемлемым”.

«Без этих доказательств результаты расследования, приведенные в отчете Trout Cacheris свидетельствуют в пользу того, что обвинения против Юлии ТИМОШЕНКО являются политически-мотивированными», - говорится в пресс-релизе компаний.