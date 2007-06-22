Костенко: Луценко забывает, что именно Правица сделала для него страну

У долгожданного мегаблока демократических сил в составе Наша Украина - Народная Самооборона – Правица практически нет шансов стать монолитом. Об этом в интервью УНИАН открытым текстом заявил лидер Украинской народной Партии Юрий Костенко. “Относительно монолитности блока, то не нужно никого дурить: ее не будет, но эффективная работа возможна”, - сказал политик.

Как оказалось в процессе беседы, у одного з лидеров Правицы большие претензии к лидеру НС Юрию Луценко. В большей степени Костенко оскорбили заявления Луценко относительно раздела квот в будущем списке и низких рейтингов Правицы, которые сам Костенко считает сфальсифицированными.

Есть у Костенко также и другие претензии к публичной риторике Луценко. Так, лидер УНП считает, что лидеру НС нужно немедленно отказаться от повторения уже отработанного материала избирательных лозунгов времен президентской кампании. “Риторика Юрия Виталиевича мне напоминает те избирательные лозунги, за которые упрекают сегодня Виктора Андреевича: почему бандиты не сидят в тюрьмах? Это может повториться и относительно Луценко – после его выступлений и обещаний ему будут ставить этот вопрос...” В ответ на замечание корреспондента, что Луценко как прежний министр обороны имеет право на собственные “фишки”, Костенко заявил, что не намерен решать проблемы Луценко за собственный счет. “А причем здесь фишки Луценко к Костенко? Почему вы пытаетесь проблемы Луценко решать за счет Костенко?”

Почему близкие к УНП издания поливают грязью вероятного союзника по блоку? На это у Костенко также нашелся прямой ответ: "В нашей партии делается мониторинг. Я вчера его посмотрел. Сколько говорит Луценко по адресу Правицы? И то, что у нас вождей больше, чем депутатских мест, и то, что У Правицы есть только одни амбиции. Но забывает, что именно Правица сделала для Луценко страну, в которой он борется за места в парламенте”.

“Тяжело из Костенко? – подытожил лидер УНП. - Всем тяжело, и Президенту также, хотя я его больше всего защищал...”

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