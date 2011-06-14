Тарасюк подозревает, чем Ющенко «расплачивается» за госдачу

Председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО критикой в адрес экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО пытается «отработать согласие руководства государства на его проживание на государственной даче».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Б.ТАРАСЮКА.

«Выглядит так, что Виктор ЮЩЕНКО подрядился выступать дополнительным обвинителем по делу против Юлии ТИМОШЕНКО - делу, которое имеет политический заказ», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

"Очевидно, таким способом ЮЩЕНКО пытается отработать согласие руководства государства на свое пребывание в государственной резиденции Президента вот уже полтора года. Бог ему судья», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Говоря о критике В.ЮЩЕНКО газовых контрактов, заключенных правительством Ю.ТИМОШЕНКО в 2009 года, Б.ТАРАСЮК отметил, что «именно по благословению Президента ЮЩЕНКО в январе 2006 года был разрушен контракт, по которому Украина еще и до сих пор могла бы получать газ по 50 долларов за 1 тыс. кубометров».

Как сообщал УНИАН, 11 июня В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что самой большой ошибкой нынешней власти является выполнение газовых контрактов, подписанных экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО.

«Самая большая ошибка этой власти - это то, что она приняла к выполнению соглашение, которое подписала ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«О чем там договаривались ПУТИН и ТИМОШЕНКО, уже сегодня ощущают 46 млн. людей, поэтому принимать это к выполнению, значит, быть хохлом. Это неправильно», - подчеркнул бывший Президент.