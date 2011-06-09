К Луценко не пускают младшего сына

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что ему запрещают свидание с младшим сыном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам во время перерыва в судебном заседании.

«Мне разрешают свидание раз в месяц. Со старшим сыном я вижусь раз в месяц, а с младшим вообще запрещено – он несовершеннолетний. А жена – мой защитник, поэтому она приходит, как и раньше, раз в неделю, а теперь – чаще приходит. Приносит домашнюю еду для выхода из процесса голодовки», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.