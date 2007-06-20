Мороза в Верховной Раде обслуживают 14 автомобилей? (перечень)

Не так давно спикер Верховной Рады Александр Мороз горестно заламывал руки, просвещая публику на предмет «злокозненности» депутатов от оппозиции. Мол, и на работу в парламент не ходят, и заявления о сложении полномочий понаписывали, а депутатские зарплаты получают, заявления на бесплатные путевки подали едва ли не одновременно с заявлениями о выходе из фракций… Чего уж говорить о том, как остальными нардепскими благами жизни пользуются?

Но несмотря на приступы «пролетарской ненависти», вполне естественно провоцируемые подобными заявлениями, некоторое недоумение вызывает «общий» характер обвинений от спикера. Конкретные цифры, фамилии и даже изначальное назначение «незаконно расходуемых» средств вопреки пафосу обвинений остаются тайной за семью печатями. Равно как и смета расходов Верховной Рады. Самый «свежий» документ подобного толка, который возможно отыскать на сайте парламента, датирован 2004 годом.

Сотрудники сайта журналистских расследований ОРДсчитают, что нашли причину подобной скрытности Мороза. И это – всего лишь нежелание рассказывать населению о том, каким на самом деле является уровень государственного (читайте за счет налогоплательщика) обеспечения чиновников высшего звена. В том числе и руководства парламента.

Так, обеспечение спикера проходит по классу "super all inclusive". Одних только машин…

Мерседес – 600 (бронированный) Мерседес – 600 Мерседес – 500 Тойота Ленд Крузер Тойота Ленд Крузер Тойота Камри 2.4 – семейный Тойота Камри 3.0 – семейный Тойота Камри 2.4 – автомобиль охраны Тойота Камри 2.4 - охрана Тойота Камри 2.4 - охрана Тойота Камри 2.4 - охрана Опель Омега 2.2 - семейный Опель Омега 2.2 – выездной автомобиль Тойота Камри 2.4 – автомобиль для личных водителей Первый заместитель Александра Мороза – Адам Мартынюк, судя по данным сайта ОРД, имеет несколько менее объемистую «пятую точку». Вице-спикеру для выезда хватает трех авто:

Мерседес – 600 Тойота Камри 2.4 Опель Омега 2.4 Скромно. Почти на уровне руководителя аппарата ВР господина Зайчука. Тот катается также на трех машинах сразу:

Мерседес Е Ауди – 8 – арендованный Тойота Ленд Крузер

По данным сайта, пробег каждого такого автомобиля ежедневно составляет 250 километров!

Месячный расход топлива каждого автомобиля в среднем составляет 1000 литров. Расход топлива и километраж не ограничен. Выезд в любую область по Украине не ограничен.

Стоит ли удивляться тому, что за последние 10 лет стоимость «работы» парламента выросла практически в 10 раз? Так по данным Сергея Саса только за время работы пятого (нынешнего) созыва страна вбухала в Верховную Раду около 750 миллионов гривен.