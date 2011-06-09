Суд в США до 15 июня решит судьбу $60 млн. иска Укрвакцины
Деньги перечислят в бюджет
Суд в США намерен до середины июня рассмотреть утверждение 60-миллионного иска "Укрвакцины".
Об этом сообщил Генеральный директор "Укрвакцины" Александр Кузнецов.
Как пояснил Кузнецов, сумма, которая будет окончательно утверждена американским судом, должна быть перечислена в государственный бюджет Украины.
"В принципе, это обычная практика. И сейчас все штрафные санкции, которые мы получаем от поставщиков, мы перечисляем в госбюджет", — сказал он.
Напомним, что ранее "Укрвакцина" подала иск в суд в США в соответствии со Статусом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций, который предусматривает возмещение ущерба в тройном размере.
Суд принял решение увеличить втрое сумму иска в "Укрвакцины" до 59 785 291,50 долларов США против Олден Групп, запланировав процедуру утверждения суммы до середины июня.
24 мая Окружной суд США по округу Орегон удовлетворил исковые требования "Укрвакцины" в размере 19 миллионов долларов, как денежный эквивалент ущерба от закупки вакцины от гриппа.
"Укрвакцина" в сентябре прошлого года подала иск в американский суд, заявив о мошеннической схеме по поставкам импортных лекарств. Этот иск стал результатом масштабной аудиторской проверки, которую инициировал Кабинет Министров Украины.
Во время проверки были выявлены факты мошенничества и нецелевого использования государственных средств правительством Юлии Тимошенко.