В Нашей Украине прочат «очередной газовый скандал» в конце года

Председатель исполкома партии "Наша Украина" Сергей БОНДАРЧУК считает, что газовые переговоры между Украиной и Россией сорваны и прогнозирует «очередной газовый скандал» в конце года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение С.БОНДАРЧУК высказал в ходе круглого стола на тему "Газовые отношения Украины и России" в Институте Горшенина.

"Мы понимаем, что газовые переговоры сорваны, и мы будем иметь очередной скандал уже в декабре, когда Российская Федерация вынудит нас пойти на очередные уступки", - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его словам, сегодня можно констатировать, что все раунды переговоров по газу между Украиной и Россией заканчивались негативно для нашей страны. «Это или непрофессиональные переговорщики, или саботажники или у них был другой мотив – мне не интересно. Я знаю одно, что я как гражданин и страна в целом от этого теряют, поэтому этот порочный круг нам нужно разорвать», - отметил политик.

С.БОНДАРЧУК подчеркнул, что это можно сделать только одним способом – убрать коррупционные схемы из газовых договоренностей путем перехода на исключительно рыночные цены на газ для Украины.

Он отметил, что сегодня уже развеялся миф о том, что с приходом новой команды к власти исчезнут проблемы во взаимоотношениях с Российской Федерацией, в том числе сегодня, по его мнению, развеялся миф относительно выгодности для Украины «харьковских соглашений».

С.БОНДАРЧУК отметил, что значительная часть ответственности лежит на непосредственных участниках переговоров с Россией. "Наши переговорщики – господин АЗАРОВ, господин КЛЮЕВ, господин БОЙКО, - должны понимать, что оценку их действиям будет давать уже следующая власть, потому что нынешняя власть сделала, я считаю, абсолютно неправильный поступок, начав преследовать политически чиновников предыдущей власти, которые уже на протяжении года находятся в тюрьме», - отметил политик, добавив, что и бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и бывший председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО выполняли директивы во время газовых переговоров.

«Я хотел бы сказать, что БОЙКО, КЛЮЕВ и АЗАРОВ, как никто, должны быть заинтересованы, чтобы иметь справедливую оценку по отношению к этим экс-чиновникам, так как по отношению к ним тоже будет дана оценка через уголовное право», - добавил С.БОНДАРЧУК.

Также он высказал мнение, что Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «откровенно подставили те чиновники, которые готовили ему те же "харьковские соглашения".

«Они завизированы профильными министерствами и профильными министрами, и значит, они не пытались убедить Президента отказаться от шага, который расходился с национальными интересами", - сказал он.

По мнению С.БОНДАРЧУКА национальным интересам отвечало бы повышение прозрачности в украинско-российских газовых отношениях. И одним из вариантов могло бы стать перенос пункта учета газа с западной границы (со странами-членами ЕС) на восточную (с Россией).

"Украина станет независимой, когда разрежет газовую пуповину, когда пункты параметра подсчета перенесут с западной на восточную границу", – отметил С.БОНДАРЧУК.