Проект закона о выборах отправят сразу на три экспертизы

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заверяет, что проект закона о выборах народных депутатов будет доработан с учетом оценок всемирно признанных экспертов в области избирательного законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ сказал во время встречи с делегацией Конгресса США.

Министр отметил, что принято решение направить проект закона о выборах народных депутатов на экспертизу не только в Венецианскую комиссию, но и в Международный фонд избирательных систем и в Миссию наблюдения за выборами ОБСЕ.

Делегация конгрессменов США обсудила с А.ЛАВРИНОВИЧЕМ работу над подготовкой законопроекта о выборах народных депутатов. Конгрессмены поставили украинскому министру ряд вопросов, касающихся процесса подготовки и содержания отдельных положений законопроекта. В частности, членов Конгресса США интересовали нормы относительно формирования избирательных комиссий, возможности отмены регистрации кандидатов в депутаты, а также установления границ избирательных округов.

А.ЛАВРИНОВИЧ проинформировал конгрессменов о том, что принцип формирования избирательных комиссий в проекте закона зафиксирован в точной редакции, которую предложили члены рабочей группы - представители Центральной избирательной комиссии и Харьковской юридической академии имени Я.Мудрого.

При этом отметил министр юстиции, эта норма может редактироваться или изменяться, если будут другие предложения от оппозиционных политических сил.

Он также проинформировал конгрессменов США о том, что проектом закона не предусмотрено ни одной причины для отмены регистрации кандидата в депутаты, кроме тех, которые имеются в законодательстве других демократических стран. Это, в частности, смерть кандидата, выезд кандидата из страны на постоянное место жительства или случаи, когда в отношении кандидата вступил в силу обвинительный приговор суда.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, в законопроекте предложен максимально простой и понятный принцип формирования избирательных округов: их границы будут определяться по количеству избирателей, проживающих на определенных территориях. При этом разница между количеством избирателей в избирательных округах, в соответствии с предложенным принципом, не будет превышать 10%.

А.ЛАВРИНОВИЧ также отметил, что процесс формирования округов, в соответствии с проектом закона, будет выведен за рамки избирательной кампании. В частности, округа будут сформированы после вступления законом в действие, то есть задолго до начала избирательной кампании.

«Мы хотим максимальной прозрачности каждого этапа предстоящей избирательной кампании», - подчеркнул министр.