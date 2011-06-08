Азаров с Путиным договорились до «охлаждения отношений»?

Директор Центра политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что результаты переговоров украинского и российского премьер-министров Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА свидетельствуют об этапе охлаждения во взаимоотношениях Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ФЕСЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя итоги переговоров Н.АЗАРОВА и В.ПУТИНА.

"Фактически вчерашняя встреча засвидетельствовала, что в отношениях Украины и России начался новый этап во времена Президента ЯНУКОВИЧА", - сказал В.ФЕСЕНКО.

Политолог напомнил, что после победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, Украина и Россия демонстрировали сближение в отношениях. "Весной прошлого года мы наблюдали резкое сближение, потепление этих отношений, фактически, формирование нового стратегического партнерства между Украиной и Россией. После этого отношения попали в период стагнации, зависания, неопределенности, неуверенности в том, как дальше эти отношения будут развиваться, но сейчас уже очевидно, что отношения между Украиной и Россией впервые при президентстве ЯНУКОВИЧА переживают охлаждение", - добавил он.

В.ФЕСЕНКО считает, что характер двусторонних отношений изменился из-за возникновения конфликта интересов стран. "Ранее таких конфликтов не было, были определенные расхождения, дискуссии вокруг газовой проблематики и некоторых других вопросов. Однако сейчас мы видим серьезный конфликт интересов, который связан не с газом, а с дальнейшей интеграцией Украины — либо европейская интеграция и завершение переговоров по ЗСТ и ассоциации с Евросоюзом, либо — Таможенный Союз с Беларусью, Россией и Казахстаном", - объяснил политолог.

"Я думаю, что дальнейшая тактика россиян будет достаточно жесткой. Как минимум, до конца года, а, возможно, до президентских выборов (в России), они будут давить на нас, а точнее ждать, как украинская экономика будет выживать в условиях роста цен на газ. Будет непростое время испытания и для экономики, и для высшего украинского руководства", - убежден В.ФЕСЕНКО.