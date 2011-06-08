Тимошенко будет отстаивать свои права в Европейском суде

Сегодня, 8 июня, в 14.20, состоится заседание Апелляционного суда города Киева, где будет рассматриваться апелляция Юлии Тимошенко относительно«незаконного возбуждения Генпрокуратурой против нее газового дела». Об этом сообщает официальный сайт Батькивщины.

"Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что украинская судебная система находится под жестким контролем со стороны власти Януковича, которая использует правосудие для уголовного преследования политических оппонентов, что признали многие международные и европейские институты", - напоминают в партии.

Сайт Батькивщины сообщает, что Юлия Тимошенко намерена пройти все судебные инстанции в Украине, чтобы иметь возможность для беспристрастного и справедливого рассмотрения этого дела и настоящей защиты своих прав во всех международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека.