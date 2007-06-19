Ющенко сменил гнев на милость
Указы - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами освободил Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с представлением ими заявлений об отставке.
Тексты соответствующих указов от 14 июня размещены на официальном сайте главы государства сегодня.
Как отмечается в документах, В.ПШЕНИЧНЫЙ и В.ИВАЩЕНКО освобождены от должностей судей КС в соответствии с пунктом 9 части пятой статьи 126 Конституции Украины, статьи 43 Закона Украины «О статусе судей».
Вместе с тем Президент отменил свои указы от 30 апреля и 10 мая об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с нарушением присяги.
Как сообщал УНИАН, В.ПШЕНИЧНЫЙ просил Президента изменить указ о его освобождении в связи с нарушением присяги.