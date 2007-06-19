Пшеничный просит Ющенко изменить формулировку

Валерий ПШЕНИЧНЫЙ просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пересмотреть указ о его освобождении от должности судьи Конституционного Суда на основании нарушения присяги судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил сегодня журналистам в Конституционном Суде.

На вопрос журналистов, действительно ли он написал заявление об увольнении по собственному желанию, В.ПШЕНИЧНЫЙ ответил, что написал заявление с просьбой к Президенту пересмотреть его указ об освобождении за нарушение присяги.

В.ПШЕНИЧНЫЙ считает этот указ незаконным, а свое освобождение - безосновательным. Он также сказал, что после того, как написал это заявление, ушел в отпуск.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, два указа Президента (об отмене указа об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО за нарушение присяги и указ об освобождении его по собственному желанию) были на официальном сайте Президента лишь несколько минут.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также добавил, что не считает их опубликованными, поскольку официальным обнародованием считается публикация в «Президентському віснику».

Как сообщал УНИАН, 15 июня на официальном веб-сайте Президента Украины появились тексты указов об отмене указов от 30 апреля и 10 мая относительно освобождения В.ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда в связи с нарушением присяги. Позже на сайте появились два указа об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с подачей заявлений об отставке.

В тот же день позже пресс-служба Президента сообщила, что действительными нужно считать указы от 30 апреля и 10 мая 2007 года.

При этом пресс-служба извинилась за техническую ошибку, которая произошла из-за тестирования оборудования сайта, с указами главы государства об освобождении В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС.