Азаров будет решать с Путиным «вопрос жизни или смерти»

О газе и формуле по которой определяется его цена опять будет говорить премьер-министр Украины Николай Азаров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии в Москве посвящено рассмотрению реализации сторонами ранее достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств, сообщили в пресс-службе правительства России. В частности, будет идти речь об уменьшении цены на газ для Украины, заверил Радио Свобода заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов.

«Газовая петля душит нас. Азаров сейчас с Путиным в Москве. Вопрос номер один, вопрос жизни или смерти – это вопрос цены на газ. Страну поставили на порог банкротства. Николай Янович все же попробует убедить российскую сторону, что ранее подписанная формула образования цены на газ неадекватна в контексте наших политических отношений», – отметил регионал.