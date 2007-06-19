Импичмент от ”регионов”: видит око, да зуб неймет

Народный депутат Украины Василий ХАРА (фракция Партии регионов) считает, что на сегодня процедура импичмента Президента Украины не может быть результативной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХАРА сказал на заседании парламента, отвечая на вопросы народных депутатов как председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по изучению вопросов анализа состояния соблюдения Конституции и законов Украины нормотворческой и правоприменяемой деятельности государственных органов, должностных лиц, субъектов властных полномочий.

Он подчеркнул, что, «к сожалению, это не приведет к тем результатам, которых мы хотим».

По его словам, процедура импичмента Президента Украины выписана таким образом, что «у нас Президент как царь неприкосновенен в конечном итоге».

Депутат напомнил, что парламент неоднократно принимал решения о создании специальной комиссии, специального следователя, специального прокурора (наверное, имеется в виду принятие закона о временных следственных комиссиях – УНИАН), но президенты - и предыдущий, и нынешний, накладывали вето.

В то же время В.ХАРА подчеркнул, что «Президент и его команда должны знать, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра им придется отвечать в соответствии с действующим законодательством Украины».