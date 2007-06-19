Станик и Пшеничный ушли себе в отпуск

Освобожденные Президентом от должностей судей Конституционного Суда Сюзанна СТАНИК и Валерий ПШЕНИЧНЫЙ находятся в отпуске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции судья КС Василий БРИНЦОВ.

По его словам, ранее каждое заседание Суда, в котором принимал участие В.ПШЕНИЧНЫЙ, начиналось с отчета о решении судов по делу о его освобождении от должности.

Как сообщил В.БРИНЦОВ, если на момент заседания КС было решение судов относительно освобождения Президентом В.ПШЕНИЧНОГО, то он принимал участие в заседании, если нет, то не принимал участия. В.БРИНЦОВ добавил, что КС не может себе позволить, чтобы в заседании принимало участие подсудное лицо.

Сегодня во время объявления решения по делу о конституционности отдельных положений Закона “О политических партиях в Украине” присутствовали 13 из 18 судей. В частности, судьи С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНЫЙ отсутствовали.

Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с нарушением присяги.