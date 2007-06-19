Коалиция отменила досрочные выборы?

Следующая, четвертая, сессия Верховной Рады Украины пятого созыва начнется 4 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления «О календарном плане проведения четвертой сессии Верховной Рады пятого созыва» проголосовали 263 народных депутата из 272, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, завершить работу четвертой сессии планируется 11 января 2008 года.

За это время предлагается для работы в пленарном режиме отвести 10 недель, для работы в комитетах и фракциях – 5 недель, для работы народных депутатов с избирателями – 4 недели.

Кроме того, планируется провести 10 часов вопросов к правительству в ВР.