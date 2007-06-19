Мороз варит бульон из полена: навара не будет?

Секретариат Президента не принял к рассмотрению ни одного из законов, принятых Верховной Радой V созыва после 2 июня.

Об этом сообщил сегодня руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, все документы законодательного содержания возвращаются в парламент автоматически, Секретариат их даже не рассматривает. «О юридическом анализе этих законов или, тем более, подписании их главой государства вообще речь не идет», - подчеркнул В.БАЛОГА, слова которого цитирует пресс-служба Президента.

В.БАЛОГА напомнил, что 2 июня высшие руководящие органы «Нашей Украины» и БЮТ утвердили досрочное сложение полномочий народными депутатами, избранными от этих политических блоков. Вследствие этого, в соответствии с Конституцией, Верховная Рада стала неполномочной. «Парламент пятого созыва, распущенный Президентом, уже не может работать как высший законодательный орган страны. Поэтому принятые после 2 июня законы - это всего лишь свободное творчество собрания части народных депутатов. Глава государства не имеет правовых оснований подписывать эти документы, а Секретариат - принимать их к рассмотрению”, - подчеркнул В.БАЛОГА. При этом он сообщил, что первый закон, который возьмет для проработки президентский Секретариат, поступит из Верховной Рады VІ созыва.

В.БАЛОГА предположил, что “имитация законотворческой активности парламента выгодна в первую очередь Александру МОРОЗУ и его соратникам-социалистам”.

«Об этом говорят все – от политологов и журналистов до людей в метро – что Александр Александрович, выставляя ежедневно новые условия для окончательного прекращения работы ВР, апеллируя то к Центризбиркому, то к необходимости новых съездов «нашеукраинцев» и «БЮТовцев», просто торгуется за лучшие условия участия в избирательной кампании. Он превратил депутатов из большинства, которые принимают квази-законы, в заложников своих личных устремлений. Это бесперспективное и неблагодарное дело. Это как варить бульон из полена - навара не будет», - сказал В.БАЛОГА.

При этом глава Секретариата Президента отметил, что фактически в стране уже началась предвыборная кампания, к которой присоединились и коалиционные силы, в том числе и социалисты. «Неотвратимость внеочередных выборов 30 сентября поняли даже в отдаленных селах. Поэтому нужно прекращать попытки под видом законотворчества провести политические сделки и выторговать преференции. Всем ответственным силам нужно действовать на объединение общества и страны, а не работать на одноразовые проекты. Это и будет индикатором соответствия слов делу», - сказал В.БАЛОГА.