БЮТ-3 не присоединится к ”шоу БЮТ-2”

Народный депутат, член фракции БЮТ Алексей ДАНИЛОВ заверяет, что 5 народных депутатов, которые входят в междепутатское объединение «Вольные демократы» не собираются принимать участия в работе обновленной фракции БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ДАНИЛОВ заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

«Мы не собираемся принимать участия ни в каких проектах, инициированных парламентским большинством, правительством или Банковой, в том числе в так называемом «проекте политического шоу БЮТ-2», - сказал он.

А.ДАНИЛОВ отметил, что инициаторы возобновления работы фракции БЮТ поспешили назвать количество депутатов, которые будут принимать участие в ее работе.

«Уважаемые друзья, нам с вами не по пути, у нас другие взгляды на жизнь», - сказал он.

Кроме того, по его словам, депутаты объединения «Вольные демократы» с большим удивлением восприняли постановление ВР о переизбрании председателей ряда комитетов. «Эти должности в соответствии с квотой принадлежат оппозиции и занимать их должны именно оппозиционеры, а не политические перебежчики, которые недавно присоединились к парламентскому большинству», - сказал А.ДАНИЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 депутатов из фракции БЮТ создали междепутатское объединение «Вольные демократы» и отказались при этом входить в состав коалиции.

В то же время, вчера народный депутат от БЮТ Максим ЛУЦКИЙ сообщил, что фракция БЮТ возобновляет свою работу в парламенте. В частности, по его словам, в ее состав будут входить 29 народных депутатов, а возглавлять ее будет народный депутат Николай ЗАМКОВЕНКО.