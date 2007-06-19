Социалисты точат зуб на Магеру

Народный депутат, член фракции СПУ Василий БОГАЧУК предлагает Верховной Раде обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой внести представление на увольнение члена Центральной избирательной комиссии Андрея МАГЕРЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

В частности, В.БОГАЧУК отметил, что в ЦИК должны работать люди, являющиеся образцом честности и объективности. «Как можно говорить о таком, когда членом новой ЦИК является человек, который, в соответствии с решением Верховного суда, признан виновным в злоупотреблении в отношении волеизъявления граждан», - отметил он.

По словам В.БОГАЧУКА, 27 декабря 2004 года Верховный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу на действии члена ЦИК А.МАГЕРЫ, решил признать их незаконными. В частности, сказал депутат, 26 декабря 2004 года А.МАГЕРОЙ были разосланы неправомерные разъяснения и рекомендации по вопросам применения законодательства Украины о выборах и имели место безосновательные вмешательства в ход избирательного процесса. В.БОГАЧУК утверждает, что такие разъяснения были разосланы под личной подписью А.МАГЕРЫ, в которых членов территориальных избирательных участков незаконно ориентировали на “злоупотребление служебным положением в интересах одного из кандидатов на пост Президента”.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде V созыва зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий А.МАГЕРЫ. Проект постановления внесен депутатом из фракции Партии регионов Валерией МАТЮХОЙ.

Справка УНИАН. А.МАГЕРА был назначен членом Центральной избирательной комиссии 8 декабря 2004 года.