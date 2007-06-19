Мороз исключил из фракции ”раскольника”

Фракция Социалистической партии Украины исключила из своего состава народного депутата Ивана СПОДАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента сообщил член фракции СПУ Иван БОНДАРЧУК.

По его словам, исключение И.СПОДАРЕНКО связано с «его раскольнической деятельностью, предательством предвыборной программы СПУ, по списку которой он избран в парламент, и переходом в лагерь Юрия ЛУЦЕНКО».

Как добавил И.БОНДАРЧУК, И.СПОДАРЕНКО уже длительное время вел подрывную работу против СПУ на страницах руководимой им газеты «Сільські вісті».

Представитель СПУ также отметил, что еще в период избирательной кампании, входя в первую пятерку избирательного списка Соцпартии, И.СПОДАРЕНКО размещал на колонках «Сільських вістей» материалы «недружелюбного характера к СПУ».

При этом, по его словам, в последнее время газета под руководством И.СПОДАРЕНКО проводит против СПУ агрессивную линию.