Мороз исключил из фракции ”раскольника”
"Сільські вісті" не служат СПУ
|Иван СПОДАРЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента сообщил член фракции СПУ Иван БОНДАРЧУК.
По его словам, исключение И.СПОДАРЕНКО связано с «его раскольнической деятельностью, предательством предвыборной программы СПУ, по списку которой он избран в парламент, и переходом в лагерь Юрия ЛУЦЕНКО».
Как добавил И.БОНДАРЧУК, И.СПОДАРЕНКО уже длительное время вел подрывную работу против СПУ на страницах руководимой им газеты «Сільські вісті».
Представитель СПУ также отметил, что еще в период избирательной кампании, входя в первую пятерку избирательного списка Соцпартии, И.СПОДАРЕНКО размещал на колонках «Сільських вістей» материалы «недружелюбного характера к СПУ».
При этом, по его словам, в последнее время газета под руководством И.СПОДАРЕНКО проводит против СПУ агрессивную линию.