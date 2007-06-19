Нашу Украину могут оставить у разбитого корыта?

"Я не знаю, откуда этот список у Балоги! Мы ничего ни с кем не обсуждали. Есть алгоритм – должен собраться политсовет и определить кандидатуры,– депутат Вячеслав Коваль (Народный рух) из Правицы резко віразил возмущение словами главі СП Виктора Балоги, который огласил собственную версию первой десятки списка мегаблока.– В первой десятке должны быть представители всех партий, входящих в блок. Это наша позиция".

Напомним, что по словам Балоги, список может возглавить лидер НСНУ Вячеслав Кириленко. За ним следуют лидер "Самообороны" Юрий Луценко, министр обороны Анатолий Гриценко, министр иностранных дел Арсений Яценюк, депутат Верховной рады V созыва Руслан Князевич, президент информационного агентства УНИАН Ирина Геращенко, губернатор Житомирской области Юрий Павленко, член НСНУ Ксения Ляпина, заместитель главы СП Виктор Бондарь и губернатор Харьковской области Арсен Аваков. При этом Балога подчеркнул, что это – не окончательный вариант. "Окончательное решение по поводу избирательного списка примет съезд `Нашей Украины`",– заявил глава СП. Вероятно, это было оговоркой, ведь в случае создания мегаблока решение от утверждении списка должно утверждаться на межпартийном съезде, а не на съезде одной партии из трех, входящих в блок.

Вместе с тем Коммерсант-Украина допускает, что как заявление, так и оговорка Балоги может быть частью политтехнологии, направленной на исключение Правицы из возможного состава мегаблока.

Напомним, что вчера Юрий Луценко, лидер “Народной Самообороны” во время предвыборной поездки в Днепропетровск заявил, что допускает возможность выхода "Самообороны" из состава мегаблока. При условии, что до 1 июля не будут согласованы все технические принципы создания блока.

В то же время один из спонсоров Самообороны – Давид Жвания, как утверждает издание, является одним из последовательных противников создания блока с НСНУ и "Правицей".