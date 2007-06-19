В Секретариате Президента признали проблемы с обнулением списков

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в КСУ и ЦИК Марина Ставнийчук уверена, что на сегодняшний день Центризбирком не имеет «правовой возможности» принимать решение о замене народных депутатов из БЮТ и НУ. Об этом, как передает корреспондент ForUm’a , она заявила на брифинге в понедельник.

«В части правового урегулирования процедуры замены народных депутатов Украины (из БЮТ и НУ – ред.) есть, так сказать, правовой пробел», - объяснила представитель Президента в КСУ и ЦИК.

Зам Балоги отметила, что с «обнулением» списков НУ и БЮТ складывается «непростая правовая ситуация». «Соответствующие решения о так называемом «обнулении» списков БЮТ и НУ принималось ЦИК в то время, когда действовала редакция закона Украины о выборах народных депутатов Украины, в том числе и статья 101 этого закона, без изменений, которые недавно были приняты ВРУ», - подчеркнула Ставнийчук.

Она напомнила, что по БЮТ было принято решение об обнулении списка, а по НУ приняли решение отказать в «обнулении» списка, которое было обжаловано в Печерском суде. «У блока «Наша Украина» есть право принимать решение об «обнулении» списка», - добавила зам главы Секретариата.