Есть шанс, что досрочные выборы будут честными
23:35, 18 июня 2007Политика
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По крайней мере, в Евросоюзе на это надеются
Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР надеется, что досрочные парламентские выборы в Украине будут честными, а ЕС сможет за ними наблюдать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.
«Мы надеемся, что выборы состоятся, что будет возможность нам направить наблюдателей и что выборы будут честными и свободными», - сказала Б. ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
Комиссар ЕС также выразила удовлетворение процессом переговоров Украины и Евросоюза относительно нового усиленного соглашения.
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