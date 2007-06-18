Есть шанс, что досрочные выборы будут честными

Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР надеется, что досрочные парламентские выборы в Украине будут честными, а ЕС сможет за ними наблюдать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после завершения заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Мы надеемся, что выборы состоятся, что будет возможность нам направить наблюдателей и что выборы будут честными и свободными», - сказала Б. ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комиссар ЕС также выразила удовлетворение процессом переговоров Украины и Евросоюза относительно нового усиленного соглашения.