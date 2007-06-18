Янукович возлагает надежду на новый парламент

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в новоизбранной Верховной Раде будет сформировано конституционное большинство, которое внесет изменения в Основной Закон, необходимые для сбалансирования системы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня украинским журналистам в Люксембурге.

«Важнейший вопрос – построение такой сбалансированной системы власти, которая бы эффективно имела бы возможность работать. Не может жить страна в условиях, когда одна ветвь власти блокирует вторую или мешает работать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что всем политикам следует подумать над тем, как изменить Конституцию. «Это – главная цель. Как консолидировать вокруг этой идеи политиков, что нам надо сделать для того, чтобы политики объединились вокруг этого, и в ближайшем будущем уже в будущем парламенте мы нашли конституционное большинство. Тогда можно будет внести какие-то изменения в Конституцию», - сказал украинский премьер.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он мечтает, чтобы в то же время состоялась консолидация общества, чтобы политические действия не разъединяли общество, а наоборот – объединяли.