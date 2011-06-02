Прокуратура: родственники разрешили эксгумацию тела Чорновила

Эксгумация тела Вячеслава Чорновила проведена по назначению следователя с разрешения его близких родственников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, следственным отделом прокуратуры столицы проводится досудебное следствие по факту гибели В.Чорновила в марте 1999 года.

На данное время по уголовному делу следователем прокуратуры назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза тела погибшего.

После получения письменного разрешения близких родственников пострадавшего, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, сегодня проведена эксгумация тела В.Чорновила, которое после осмотра было передано в экспертное учреждение для исследования.

Близким родственникам В.Чорновила разрешено было присутствовать при проведении указанной экспертизы, а также предложено предоставить свои предложения по персональному составу экспертной комиссии.

Ход следствия по уголовному делу находится на личном контроле заместителя генерального прокурора Украины – прокурора города Киева Анатолия МЕЛЬНИКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, сестра В.Чорновила Валентина заявила, что пришла положить цветы на могилу брата и увидела, что асфальтовая дорожка от могилы раскопана. Она допустила, что это был подкоп, чтобы вытащить гроб. Женщина обратилась в дирекцию кладбища, где ей ответили, что заменялся потрескавшийся асфальт.

В связи с этим она допустила, что Генеральная прокуратура тайно начала процедуру эксгумации тела В.Чорновила.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года. Расследование дела о его гибели до сих пор не закончено.

22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, возбужденное по факту гибели в ДТП В.Чорновила.

27 мая генеральный прокурор Виктор ПШОНКА в эфире одного из телеканалов заявил, что по делу о гибели бывшего лидера Руха В.Чорновила готовится эксгумация.