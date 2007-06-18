Луценко объявит крестовый поход

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО не намерен привлекать иностранных политических PR-щиков к предвыборной кампании на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня журналистам в Днепропетровске.

«Нам уже предлагали свои услуги имиджмейкеры из дальнего зарубежья и России, но получили отказ», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, стоимость услуг иностранных PR-щиков в Украине завышена, и не всегда гарантирован необходимый результат.

«Я сам пока возглавляю штаб «Народной самообороны», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «Народной самообороны» подчеркнул, что его политическая сила превратилась из «повстанцев» в «конструктивистов».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, у него есть пока несколько предложений для предвыборной программы и работы нового парламента.

В первую очередь, сказал он, следует объявить «крестовый поход» против коррупции и экономической преступности, ввести новую экономическую политику в государстве с акцентом на малый и средний бизнес, новые стандарты в образовании и здравоохранении и изменить избирательное законодательство о местных выборах, вернувшись к мажоритарной системе формирования местных советов от области до района.