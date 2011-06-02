Глава Нацбанка обвиняет Азарова в срыве сотрудничества с МВФ

Национальный банк обеспокоен угрозой усиления инфляции. Так, в апреле рост индекса потребительских цен “ускорился” до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырьевые товары и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Об этом идет речь в листе председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА к премьер-министру Николая АЗАРОВУ. Копия письма есть в распоряжении УНИАН.

С.Арбузов, в частности, отмечает что, начиная с декабря прошлого года рост потребительских цен определяется преимущественно ростом инфляции расходов - ценами на продовольствие, административно-регулируемыми тарифами и ценами на топливо. Резкий рост цен на указанные продукты и услуги повышает себестоимость продукции и, соответственно, ускоряет базовую инфляцию.

В документе констатируется, что, по оценкам международных и отечественных экспертов, достижение правительственного прогноза инфляции (8,9%) является маловероятным. В частности, МВФ прогнозирует потребительскую инфляцию на 2011 год на уровне 10,2%, а мартовский консенсус-прогноз Министерства экономического развития (составленный на основе оценок экспертов из тринадцати государственных и неправительственных организаций) - ухудшен до 11,1%. К тому же результаты деловых ожиданий предприятий за первый квартал текущего года свидетельствуют, что инфляционные ожидания бизнеса на следующие 12 месяцев выросли по сравнению с данными предыдущего квартала и достигли 14,7%.

«Нынешние нереалистичные параметры инфляции ставят под сомнение всю совокупность макроэкономических показателей как на текущий, так и на следующий годы, - пишет Н.Азарову председатель НБУ. - Следовательно, приводят к снижению доверия к экономической политике Правительства в целом и, соответственно, делают невозможным достижение целей в кратко- и среднесрочном периодах».

В Национальном банке также возлагают на правительство Н.Азарова вину за срыв сотрудничества с Международным валютным фондом, что привело к снижению доверия инвесторов к Украине.

«К сожалению, эти негативные тенденции, помимо остального, предопределены публичными заявлениями руководства Правительства, которые противоречат целям программы, что поддерживается МВФ (в частности, относительно цен и тарифов и тому подобное)», - констатирует С.Арбузов.

В Нацбанке, в частности, подсчитали, что невыполнение условий Меморандума с МВФ приведет к непоступлению средств лишь в 2011 году в объеме почти 7,7 млрд. дол. США от международных финансовых организаций (от МВФ – 6,2 млрд., Всемирного банка – 0,85 млрд., Еврокомиссии – 0,6 млрд.).

Также с высокой вероятностью ухудшится суверенный рейтинг Украины; вырастет стоимость внешних заимствований; сократятся поступления прямых иностранных инвестиций и долговых ресурсов в банки и реальный сектор; повысится спрос на наличную валюту.

«По нашим оценкам, объем общих потерь финансовых ресурсов до конца 2011 года может составить около 9 млрд. дол. США. В условиях сохранения дефицита текущего счета это может привести к существенному сокращению международных резервов», - прогнозирует председатель НБУ.