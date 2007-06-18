Луценко хочет заполучить в союзники Партию регионов

«Народная самооборона» намерена инициировать принятие новой Конституции Украины после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам лидер «НСО» Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, проект новой Конституции следует утвердить на всенародном референдуме.

«Для меня приемлема французская модель основного закона страны, которая не является «священной коровой» и которую при назревшей необходимости в обществе можно изменять», - отметил лидер «Народной самообороны».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он является сторонником парламентско-президентской республики, где за президентом остается право инициировать референдумы, налагать вето на законы, принятые парламентом, право формировать силовой блок правительства и распускать парламент.

Ю.ЛУЦЕНКО также заметил, что хотел бы видеть Партию регионов в союзниках при принятии новой Конституции Украины.