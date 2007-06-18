БЮТ-2 возглавит Замковенко

Исполнять обязанности лидера фракции БЮТ в парламенте пятого созыва будет народный депутат Украины Николай ЗАМКОВЕНКО. Об этом в интервью журналистам сегодня сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, такое решение было принято сегодня во время заседания рабочей группы относительно возобновления работы фракции БЮТ в Верховной Раде. М.ЛУЦКИЙ отметил, что завтра на пленарном заседании парламента будет объявлено о возобновлении работы фракции БЮТ и о том, что исполнять обязанности ее председателя будет Н.ЗАМКОВЕНКО. По его словам, в состав фракции войдут 29 народных депутатов, которые отказались написать заявления о выходе из фракции.

Кроме того, отметил М.ЛУЦКИЙ, Верховной Раде будет предложено избрать на должность заместителя председателя ВР вместо Николая ТОМЕНКО, который сложил свои депутатские полномочия, представителя БЮТ Владимира ОЛИЙНЫКА. При этом он не исключил, что этот вопрос будет проголосован на текущей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, 103 народных депутата от БЮТ написали заявления о выходе из фракции, что автоматически влечет за собой прекращение депутатских полномочий. При этом на пленарных заседаниях председатель ВР зачитал только 96 заявлений представителей БЮТ.

Ранее один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ отметил, что депутаты от БЮТ, которые отказались сложить свои полномочия, не имеют права создать альтернативную фракцию БЮТ. По его словам, поскольку Верховная Рада на данный момент не является полномочной, не существует каких-то фракций или комитетов, то, соответственно, и эти депутаты не имеют права создавать новую фракцию и брать название Блока Юлии Тимошенко. Как считает А.ТУРЧИНОВ, единственное, что они могут сейчас сделать – это создать такой себе «клуб изменников» в Верховной Раде.