В ЦИК кипит работа
16:12, 18 июня 2007Политика
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Детали знает Ставнийчук
|Марина Ставнийчук
Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.СТАВНИЙЧУК, несмотря на то, что в ЦИК еще происходит период становления, комиссия уже сейчас осуществляет комплекс мероприятий по организации досрочных выборов. В частности, насколько известно М.СТАВНИЙЧУК, сейчас в комиссии готовятся проекты форм бюллетеней, постановлений, разъяснений и тому подобное; отдельные члены ЦИК проверяют наличие избирательных урн.
М.СТАВНИЙЧУК также выразила надежду, что каждый член комиссии осознает свою личную и коллегиальную ответственность за работу комиссии, и все проблемные вопросы будут решаться в рабочем порядке, как это всегда делалось в ЦИК.
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