В ЦИК кипит работа

Центральная избирательная комиссия уже сегодня осуществляет комплекс мероприятий по организации досрочных выборов. Об этом сообщила представитель Президента Украины в ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК на брифинге для прессы.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам М.СТАВНИЙЧУК, несмотря на то, что в ЦИК еще происходит период становления, комиссия уже сейчас осуществляет комплекс мероприятий по организации досрочных выборов. В частности, насколько известно М.СТАВНИЙЧУК, сейчас в комиссии готовятся проекты форм бюллетеней, постановлений, разъяснений и тому подобное; отдельные члены ЦИК проверяют наличие избирательных урн.

М.СТАВНИЙЧУК также выразила надежду, что каждый член комиссии осознает свою личную и коллегиальную ответственность за работу комиссии, и все проблемные вопросы будут решаться в рабочем порядке, как это всегда делалось в ЦИК.