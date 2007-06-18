Богатырева мостится под крыло Януковича

Лидер фракции Партии регионов Раиса Богатырева считает, что регионалы должны идти на выборы самостоятельно. Такую мысль координатор парламентского большинства высказала в своем интервью журналу «Профиль».

«Моя точка зрения - Партия регионов должна идти на выборы самостоятельно, под крылом Виктора Януковича», - цитирует Богатыреву пресс-служба Партии регионов. По мнению народного депутата «это слишком дорогой политический бренд, чтобы им пренебрегать и вести вокруг него любую дискуссию».

В то же время, по словам депутата, Партия регионов готова «к проекту относительно вхождения в наш избирательный список популярных политических сил, ведущих украинских политиков и менеджеров, представителей эффективных национальных объединений граждан».

Раиса Богатырева также отметила, что коалиция СПУ, ПР и КПУ является «показательным альянсом разных по идейной направленности, но идентичных по цели обслуживания национального интереса политических сил». «Наши партнеры достаточно популярны среди корпуса украинских избирателей.

Они готовы и стремятся идти на выборы самостоятельно. Мы будем их в этом всячески поддерживать и как можно быстрее двигаться единым политическим фронтом», - отметила народный депутат.

«Не могу позволить поддержать некоторых моих коллег, которые допускают, что, поскольку у нас излишне высокий рейтинг, то мы готовы жертвовать этим, предоставляя какое-то непонятное легитимное право нашим партнерам незаслуженно и жестко нас критиковать. Именно демократия обязывает к партнерской критике в политике. Но критике конструктивной, а не пиарной - то есть нечестной, с целью воспользоваться «жареными» оценками и фактами для накачки собственного рейтинга. Это недопустимо. Партия регионов никогда не будет критиковать наших партнеров для самого пиара. Мы бы хотели этого и от них», - сказала Р. Богатырева.

Кроме того, координатор парламентского большинства заявляет, что согласно Конституции Украины Верховная Рада «полномочна, а следовательно, легитимна, до первого заседания ВР следующего созыва». Раиса Богатырева отметила, что сейчас надо провести собрания всех депутатов коалиции и «принять там политическое решение о том, как нам действовать в сложившейся ситуации. И потом реализовать коллективную волю представителей большинства украинских избирателей».

Отвечая на вопрос о том, признает ли Коалиция третий указ Президента, депутат-регионал ответила следующим образом: «Что касается признания указа, то мне кажется, что мы все обречены воспринять его как данность. Он есть. И в нем есть прямая ссылка на общее заявление трех лидеров, фамилии которых знают в мире. И никто из подписантов этого заявления не отказался от определенной в нем позиции. Указ будет действовать».