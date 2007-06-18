Янукович на брифинге расскажет об итогах визита в Люксембург

Завтра, 19 июня, в 14.00 состоится брифинг премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по итогам визита в Люксембург.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, брифинг состоится в пресс-центре Кабмина по адресу: ул. Грушевского, 12/2, 7-й этаж, вход через 1-й подъезд.

Аккредитация представителей СМИ проводится по тел.: 256-75-81, 256-77-68.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Люксембурге участвует в 11-м заседание Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.