Кинах обещает Нашей Украине сказку про белого бычка

Партия промышленников и предпринимателей Украины намерена продолжить отстаивать интересы членов партии, входящих в избирательный список «Нашей Украины».

Об этом УНИАН заявил руководитель секретариата ПППУ, народный депутат V созыва Лев ГНАТЕНКО, говоря о возможных действиях партии после отказа Киевского апелляционного административного суда в рассмотрении жалобы относительно «обнуления» списка блока «Наша Украина».

«У нас еще масса вариантов, чтоб отстаивать интересы наших коллег», - подчеркнул он. В частности, по его словам, завтра, 19 июня, руководство партии намерено просить Центризбирком провести заседание и обсудить ход дальнейших действий. «Даже если мы признаем решение Печерского суда, то в соответствии с ним, ЦИК должен повторно рассмотреть вопрос об обнулении списков. Они же (члены ЦИК - УНИАН) не хотят собираться… Не будет заседания - не будет решения, и это может длится бесконечно», - отметил Л.ГНАТЕНКО.

Комментируя решение Киевского апелляционного административного суда, принятое в субботу, 16 июня, Л.ГНАТЕНКО сказал: «Когда мы говорили с судьей, а он оказался из Львова, он очень путался в решении Печерского суда, по-моему, он даже не читал его. Мне кажется, что этот документ (об отказе рассмотрения жалобы – УНИАН) был кем-то подготовлен, а он (судья – УНИАН) только поставил свою подпись и печать», - заявил Л.ГНАТЕНКО, добавив, что в этом решении ничего не говорится о причинах отказа.

Как сообщал УНИАН, 1 июня ПППУ заявила, что не собирается давать согласие на „обнуление” избирательного списка блока «Наша Украина» на выборах 26 марта 2006 года и будет отстаивать свои интересы в суде.

По словам руководителя секретариата ПППУ, народного депутата V созыва Л.ГНАТЕНКО, межпартийный съезд блока «Наша Украина» состоялся 2 июня без приглашения делегатов от ПППУ, а его решения приняты без соблюдения установленных законодательством и соглашением о создании блока процедур. Именно поэтому, считает он, Центральная избирательная комиссия своим решением отказала блоку «Наша Украина» в „обнулении” списка.

В то же время Печерский суд Киева признал законным исключение из списка блока "Наша Украина" всех кандидатов в народные депутаты, которые не были избраны за результатами выборов в марте 2006 года.

В субботу, 16 июня, Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение Печерского суда и отказал ПППУ в рассмотрении апелляционной жалобы.