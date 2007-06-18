Мороз готов закрыть Верховную Раду на 4 дня

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ предлагает закрыть текущую сессию Верховной Рады до начала заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением О.Мороз выступил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

О.Мороз отметил, что проведение ежегодной сессии ПА ОБСЕ является ответственным мероприятием.

По его словам, основные мероприятия ежегодной сессии этой организации будут происходить в помещении Верховной Рады. «Потому мы не можем в этот период работать в пленарном режиме», - сказал О.Мороз.

Он отметил, что с этой целью третью сессию ВР пятого созыва необходимо закрыть до начала 16-й сессии ПА ОБСЕ.

При этом О.Мороз не исключил, что после проведения этого мероприятия ВР может собраться для проведения внеочередной сессии по инициативе руководителя парламента или 150 народных депутатов.

Как сообщалось раньше, 16-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Киеве с 5 до 9 июля.