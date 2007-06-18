Мороз не прочь еще подискутировать про ”авантюру с выборами”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что «тема о выборах 30 числа еще является дискуссионной, поскольку мы прошли только первый этап выхода из фракций депутатов». Об этом он заявил в программе «Подробности» телеканала «Интер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, по словам А.МОРОЗА, «я могу теперь сказать, что более чем 150 депутатов покинули свои фракции. В этом отношении парламент четко сделал то, что предусмотрено Конституцией и регламентом». Что касается причин «всей авантюры с выборами», то, считает А.МОРОЗ, она очень простая – «это просто вернуться к власти тем политикам, которые сегодня занимают свои места в оппозиции, прикрываясь возможностями Президента, для того, чтобы осуществлять власть так, как она не подтверждена волей народа 26 марта».

«Хочу подчеркнуть: Верховная Рада V созыва прекращает работу с избранием депутатов следующего созыва. Когда это будет – увидим», - сказал А.МОРОЗ. В то же время, отметил он, формальным, юридическим основанием для прекращения полномочий Верховной Рады является «издание соответствующего указа, если, скажем, Верховная Рада 30 дней не работает или у нее нет полномочного количества народных депутатов».

Но, убежден А.МОРОЗ, «для этого нужны еще решения Центральной избирательной комиссии о том, что у нее некем замещать состав депутатов».